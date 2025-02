Utrecht wil monumenten toegankelijker maken voor mensen met fysieke beperking

Eigenaren van monumenten met een publieke functie kunnen nu tegen een rentetarief van 1,5 procent geld lenen om hun erfgoed toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat om een lening van maximaal 30.000 euro en het geld wordt verstrekt door het Utrechts Restauratiefonds.

De gemeente zegt dat Utrecht de eerste plek in Nederland is waar zo’n regeling geldt. “In Utrecht houden en maken we ons erfgoed beleefbaar voor huidige en toekomstige generaties”, zegt wethouder Rachel Streefland. “Dit geldt natuurlijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Het verbeteren van de toegankelijkheid van monumenten met een publieke functie kan vrijwel altijd met respect voor de monumentale waarden van de panden.”

Een voorbeeld van een monument dat toegankelijker is gemaakt, is het Academiegebouw op het Domplein. Aan beide zijden van de trap aan de buitenkant is een hellingbaan gemaakt zodat mensen met een rolstoel makkelijker het pand kunnen bezoeken.

Restauratie



Naast deze lening, die dus alleen in de gemeente Utrecht is aan te vragen, kunnen mensen met een monument ook tot maximaal 300.000 euro lenen voor een restauratie, en tot 30.000 voor verduurzaming. Deze twee laatste leningen gelden in heel Nederland.

“Samen met de gemeente Utrecht bijdragen aan het toegankelijker maken van monumenten. Daar ben ik trots op. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan genieten van springlevende monumenten in zijn dorp of stad. Ik hoop dat andere overheden en fondsen het goede voorbeeld van Utrecht volgen”, zegt Uğur Özcan van het Restauratiefonds.