Utrecht wil op den duur minder traditionele tankstations in de stad

Nu er steeds meer elektrische auto’s op de weg komen, verandert ook de vraag naar tankstations. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft vandaag de plannen voor deze transitie vastgesteld. Vooral langs de ringwegen komen meer snelladers, en het aantal tankstations binnen de stad neemt af.

Op dit moment telt de gemeente 33 tankstations, waarvan vier speciaal voor vrachtwagens. Acht tankstations zijn aan de ringweg te vinden, negen op bedrijventerreinen, en zestien in het binnenstedelijk gebied. Voor 2030 wordt ingezet op vermindering van het aantal binnenstedelijke tankstations tot 10 à 12. De locaties die blijven krijgen wat de gemeente betreft een nieuwe rol, waarbij fossiele brandstoffen plaatsmaken voor duurzame alternatieven zoals elektriciteit en waterstof.

Op dit moment telt Utrecht zo’n 12.500 elektrische auto’s. De verwachting is dat dit er in 2030 zo’n 40.000 zijn. Tegen 2050 zijn bijna alle auto’s op fossiele brandstoffen vervangen, en rijden er waarschijnlijk 154.000 elektrische auto’s rond. De gemeente ziet dat elektrische auto’s vooral op hun bestemming worden opgeladen, zoals de woon- of werkplek.

Laders

Het opladen van de elektrische voertuigen kan met vier soorten opladers. Bij de thuislader en de publieke laadpaal gaat de gemeente uit van laadtijden tussen de twee en tien uur. De snelladers bij plekken voor kort parkeren moeten de klus tussen de twintig en dertig minuten hebben geklaard. Langs de ringwegen is de inschatting dat het zeven tot twintig minuten gaat duren.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Waterstof

Langs ringwegen wordt op tankstations ruimte gemaakt voor twintig tot dertig snelladers. Als daar niet voldoende ruimte voor is, worden er een of twee snellaadlocaties ontwikkeld. Vanwege de milieuzones wordt langs de ringwegen geen ruimte gemaakt voor de verkoop van hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof. Dit moet gaan gebeuren op bedrijventerreinen, waar ook laadvoorzieningen komen voor vrachtwagens.

De beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet maakt het uitdagend om snel nieuwe laders bij te plaatsen, schrijft de gemeente. Ze zegt samen met partners te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Ook de verkoop van lpg wordt langzaam uitgefaseerd. In overleg met stationhouders maakt de gemeente hierover afspraken. Het doel is van zes naar drie locaties te gaan.