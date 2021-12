Utrecht wil parkeren voor mensen met een beperking beter regelen

Gemeente Utrecht tekent vrijdag samen met een aantal andere gemeenten een intentieverklaring om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen. Met het project ‘Digitale Gehandicaptenparkeerkaart’ (GPK) moet het makkelijker worden om de parkeerregels van een specifieke locatie te vinden, bijvoorbeeld met een app, en om te zien of er vrije parkeerplekken zijn.

“Al lange tijd wordt er door de gebruikers van de GPK, gevraagd om inzicht in de parkeerregels van gemeenten”, schrijft het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), dat gemeentes ondersteunt bij het digitaal registreren en handhaven van betaald parkeren. “Iedere gemeente bepaalt zelf of en hoe GPK-houders gratis kunnen parkeren, waardoor het lastig is om te achterhalen welke regels waar gelden.”

In Utrecht moeten inwoners en bezoekers met een gehandicaptenkaart vanaf september vorig jaar een parkeervergunning hebben om gratis te kunnen parkeren. Alleen het neerleggen van de gehandicaptenkaart is sinds vorig jaar niet meer genoeg. De digitale parkeervergunning staat op kenteken en scanauto’s van de gemeente voeren de controles uit.

De vergunning is alleen bedoeld voor wijken waar betaald parkeren geldt. Houders van een gehandicaptenkaart kunnen nog steeds gratis en zonder vergunning parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Utrecht. Wel moet de gehandicaptenkaart op die plaatsen goed zichtbaar achter de voorruit liggen.

Landelijke oplossing

Doordat parkeercontroles steeds meer met scanauto’s worden gedaan, worden er volgens het SHPV vaker onterechte bekeuringen uitgedeeld. “Dit leidt tot ergernis en administratief gedoe bij gebruikers en gemeenten.”

Om die problemen op te lossen startte het SHPV dit project. Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking tekenen negentien gemeenten een intentieverklaring voor een landelijke oplossing. Ook de RDW werkt hieraan mee.

Voordeel

“In het project wordt gewerkt aan een landelijke oplossing voor gemeenten waar GPK-houders een digitale vergunning nodig hebben”, schrijft het SHPV. “De nog uit te werken landelijke parkeervergunning maakt het mogelijk om een kenteken te koppelen aan de GPK, wat een voorwaarde is voor digitale handhaving. Het voordeel voor GPK-gebruikers is dan dat zij niet meer in iedere gemeente die ze bezoeken apart een (digitale) parkeervergunning aan hoeven te vragen.”

De gemeenten die meedoen aan het project zijn: Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Helmond, Maastricht, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zandvoort.