Utrecht wil roken verder aan banden leggen

De gemeente Utrecht wil het roken in de stad verder aan banden leggen. Daarom komen ze nu met het plan om meerdere plekken rookvrij te maken.

Roken is ongezond en wordt op steeds meer plekken verboden. De gemeente heeft nu een roadmap gemaakt waarmee sigarettenrook nog verder moet worden teruggedrongen.

In de loop van dit jaar moeten onder andere kinderboerderijen rookvrij worden. Ook gaat de gemeente in eigen panden de rookruimtes voor ambtenaren per 1 juli sluiten. De gemeente werkt op dit moment met Qbuzz samen aan een plan van aanpak om te kijken of ook bushaltes rookvrij kunnen worden gemaakt. Met een aantal Utrechtse musea wordt onderzocht of het mogelijk is om een Utrechtse rookvrije culturele alliantie op te zetten.

Ook is de gemeente van plan om een wijkchallenge te organiseren om bewoners aan te moedigen om te stoppen en komt er een speciale theatershow De Stoppers waarin op een ludieke manier het gesprek met rokers wordt aangegaan. Daarnaast wil de gemeente dat in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn en moeten ook steeds meer evenementen sigaretten in de ban doen.

‘Belang van kinderen’

“Dit is een mooie stap in de richting van een rookvrije generatie in Utrecht. Een beetje rekening houden met elkaar, vooral in het belang van kinderen. Dat is de kern en daar doen we het voor. Gelukkig is daar ook onder mensen die roken draagvlak voor. Dus op plekken waar kinderen komen, of waar je met meerdere mensen samenkomt zoals de bushalte, steek je daar straks even geen sigaret op. Als je daardoor ook zelf gaat nadenken over een gezondere leefstijl, is dat alleen maar dubbele winst”, aldus wethouder Volksgezondheid, Eelco Eerenberg.

Utrecht Science Park

Onderwijsinstellingen waren bij wet verplicht om per 1 oktober 2020 hun terrein rookvrij te maken. In navolging daarvan heeft de Universiteit Utrecht samen met organisaties en bedrijven in het Utrecht Science Park aangegeven het hele gebied graag rookvrij te maken, met uitzondering van enkele gedoogplekken die zo worden ingericht dat mensen gestimuleerd worden na te denken over een gezonde leefstijl.

De gemeente omarmt het rookvrij maken van dit gebied en heeft toegezegd om de groenstroken, bushaltes en wegen in dit gebied per 5 april 2021 als rookvrije zone aan te merken. Samen met de andere partners in dit gebied wordt gemonitord hoe de naleving er verloopt. Daarnaast zijn de busperrons op Utrecht Centraal per vandaag ook rookvrij gemaakt, net zoals al eerder gebeurde bij de andere (trein)perrons op het station.