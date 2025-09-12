Utrecht wil vergroening versnellen: ambitie voor 40 procent meer groen in buurten

De gemeente Utrecht wil de stad groener, gezonder en klimaatbestendiger maken. Utrecht ontwikkelt zich snel en het bouwen van nieuwe woningen gaat hard. Deze groei kan enkel doorgaan wanneer die in balans staat met de ruimte voor groen, biodiversiteit en leefkwaliteit. De stad wil dan ook het tempo van de vergroening verhogen. Dat staat in de versnellingsaanpak ‘Groene Schaalsprong’, die afgelopen donderdag met de gemeenteraad is gedeeld.

Uit Utrecht Monitor 2025 bleek dat klimaat en groen voor bewoners tot de belangrijkste thema’s behoren. Voor de versnellingsaanpak ‘Groene Schaalsprong’ wil de gemeente de samenwerking met inwoners, bedrijven en andere overheden versterken. Daarnaast wordt vergroening tot een structureler onderdeel van de stedelijke ontwikkeling gemaakt en onderzoekt de gemeente een groennormering om vergroening te verzekeren.

Wethouders Linda Voortman en Susanne Schilderman laten weten dat de ambitie is om onder meer 40 procent groen op buurtniveau te creëren. Door deze versnellingsaanpak geeft de gemeente invulling aan de adviezen van de Rekenkamer uit het rapport ‘Vergroening, van droom naar daad’, waarin geconcludeerd is dat het de gemeente Utrecht in de periode van 2017 tot 2023 niet is gelukt om het openbaar groen mee te laten groeien met de ontwikkeling van de stad.

Stapsgewijs

Voor de realisatie van meer groen wil de gemeente verschillende stappen zetten. Zo gaat onder meer de samenwerking met inwoners en partners in de stad versterkt worden. Hierbij wordt er ingezet op de versterking van participatie en zelfbeheer en zullen subsidieregelingen verbeterd worden.

Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of een bepaalde normering van het aantal groen bij toekomstige projecten kan helpen in de realisatie van meer en beter ‘groen’.

Nieuwe parken

Ook moet er een heldere financiële strategie gemaakt worden. Er is namelijk meer geld nodig. Hiervoor zoekt de stad naar extra financiering via het Rijk, de provincie en andere overheden. Daarnaast zal er meer gekeken worden naar publiek-private financiering. Zoals bij de vergroening van het toekomstige Lombokplein, waar ook verschillende bedrijven aan meedoen. Ook focust de gemeente zich op hoe rioolheffing hier een rol in kan gaan spelen.

De gemeente gaat zich ten slotte inzetten op ‘hoogwaardige groenprojecten’. Hierbij kan gedacht worden aan de vergroening van straten en schoolpleinen, maar ook aan de aanleg van nieuwe parken. Groenarme wijken zullen hierbij prioriteit krijgen van de gemeente. Zo gaat de gemeente meer groen aanleggen in Kanaleneiland.