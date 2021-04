Utrecht wil werk maken van waterstof als brandstof

De gemeente Utrecht gaat zich samen met verschillende partners in de regio inzetten om het gebruik van waterstof te bevorderen. Hiervoor is vrijdag een convenant ondertekend door onder meer de provincie, verschillende gemeenten en bedrijven.

Het convenant wordt gezien als de start van een regionale samenwerking voor het gebruik van waterstof. Deze brandstof voor zowel voertuigen als schepen wordt gezien als een manier om de zogenoemde mobiliteitssector te verduurzamen en milieuvriendelijker te maken. Het gaat in dit geval dan ook echt om vrachtwagens en goederenschepen en niet om particuliere voertuigen.

Utrecht

In de gemeente lopen drie initiatieven voor waterstoftankstations; bij Haarrijn, aan de Atoomweg en op Lage Weide. “Voor de eerste twee initiatieven zijn vergunningaanvragen ingediend en in behandeling genomen”, aldus de gemeente Utrecht.

Op Lage Weide zoeken de initiatiefnemers, oftewel verschillende ondernemers uit het gebied, nog naar een geschikte locatie. Eind vorig jaar werd al bekend dat de gemeente een subsidie had gegeven voor zo’n tankstation op Lage Weide.

Netwerk

Uiteindelijk moet er in de regio een netwerk komen van waterstoftankstations. De verschillende gemeenten die het convenant ondertekend hebben – naast Utrecht zijn dat Nieuwegein, Stichtse Vecht, Amersfoort, Veenendaal en Woerden – hebben daarin een faciliterende rol.

“De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beleid in de provincie zelf […] en werkt aan een provinciaal netwerk clean energy hubs nabij de goederencorridors weg en water”, is te lezen in het convenant.

Nationaal

Tot slot wordt er ook op landelijk niveau gewerkt om het gebruik van waterstof te promoten. Hierom zijn ook verschillende ministeries betrokken bij het convenant.