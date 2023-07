Utrecht wil zonne-eiland aanleggen op Nedereindse Plas op grens met Nieuwegein en IJsselstein

Het college is van plan om zonnepanelen aan te leggen op de oostelijke Nedereindse Plas, op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Ook krijgt het omliggende Nedereindse Park een opknapbeurt en wordt er gekeken of er in de toekomst mogelijk kleinschalige evenementen georganiseerd kunnen worden.

De Nedereindse Plas bestaat uit een oostelijk en westelijk meer en ligt in zijn geheel in de gemeente Utrecht. Tussen midden jaren 60 en eind jaren 80 is er verontreinigd afval zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond in de plassen gedumpt. Daardoor kan er niet gezwommen worden in het water.

Zonne-eiland

Het gebied is echter wel geschikt om energie op te wekken via zonnepanelen. Na onderzoek is het Utrechtse college van burgemeester en wethouders van plan om een zonne-eiland van 5 hectare aan te leggen op de oostelijke plas, genoeg om ongeveer 2.500 huishoudens van stroom te voorzien.

Op de westelijke plas komen geen panelen en daar zijn een aantal redenen voor. Zo wordt momenteel de westoever van dit meer hersteld en dit zou volgens het college ‘niet goed verenigbaar’ zijn met de aanwezigheid van een zonne-eiland. Daarnaast blijft de westelijke plas bruikbaar voor vogels.

Zorgen

Tot slot hebben onder meer omwonenden en gebruikers van het park laten weten zich zorgen te maken over de effecten van de zonnepanelen op het water. “De zorgen over effecten op waterkwaliteit, natuur en recreatie hebben een rol gespeeld bij de keuze van het zoekgebied op één plas”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Deze zorgen hebben er ook toe geleid dat het zonne-eiland maximaal 5 hectare groot wordt. Daarmee is zo’n 25 procent van de oostelijke plas bedekt. Samen met hoogheemraadschap de stichtse rijnlanden (HDSR) wordt onderzocht of dit vergroot kan worden tot maximaal 10 hectare, waarmee dus 50 procent van de oostelijke plas bedekt zou zijn. Rondom het eiland komt groen, zowel op als onder het water, en dit moet bijdragen aan de biodiversiteit.

Park

In april van dit jaar konden bewoners en gebruikers hun mening geven, niet alleen over het zonne-eiland maar ook over de omgeving, het Nedereindse Park. Veel van deze mensen zagen graag dat er nieuwe paden en routes door het gebied komen, waar fietsers en wandelaars elkaar niet in de weg zitten. Ook was er veel vraag naar onder meer bankjes, prullenbakken, sanitaire voorzieningen, een speeltuin en fitnesstoestellen.

“Als onderdeel van de doorontwikkeling willen we graag snel zichtbare verbeteringen voor de gebruikers doorvoeren. Zo worden nog deze zomer nieuwe bankjes en picknicktafels geplaatst en is de bocht in het fietspad nabij de skipiste hersteld. […] We zetten in op het beter scheiden van gebruikers(groepen) op de sportheuvels”, aldus het college. Ook wordt het asfalt vernieuwd en komt er een nieuwe speeltuin en fitnesstoestellen.

Evenementen

Tot slot wordt gekeken of het gebied in de toekomst gebruikt kan worden voor kleinschalige evenementen. Daarbij moet volgens de gemeente rekening gehouden worden met de bodem van het gebied. “Op dit moment zijn er nog geen locatie-specifieke voorwaarden op het gebied van toepassing, met uitzondering van bodemaspecten.”