Utrecht wilde Europese jongerenhoofdstad worden; plannen geannuleerd vanwege bezuinigingen

De Gemeente Utrecht had de ambitie om Europese jongerenhoofdstad van het jaar te worden, maar heeft die mogelijkheid moeten laten gaan. Dat vanwege de hoge kosten die kwamen kijken bij het meedoen aan het initiatief. De conclusie is dat er te weinig geld is, en andere zaken op dit moment de prioriteit hebben.

Een aanvraag om Europese jongerenhoofdstad van het jaar te worden, wordt door een speciale commissie beoordeeld. In zo’n aanvraag zit veel werk. Denk aan de toegankelijkheid van een stad, de infrastructuur en de voorzieningen die er zijn. Er moet ook met veel verschillende organisaties worden samengewerkt om het plan op poten te zetten, en dat kost veel geld.

Ton aan kosten

Dat geld heeft de Gemeente Utrecht op dit moment simpelweg niet, is de conclusie uit een onderzoek dat in december van 2023 werd ingesteld. Zo is te lezen in een raadsbrief: “Aan kosten voor de aanvraag moet je bijvoorbeeld denken aan onderzoekskosten, consultancy, branding en ontwerpkosten.” De kosten daarvoor zouden in totaal uitkomen op een ton tot mogelijk zelfs 300 duizend euro.

Voor de gemeente is dat op dit moment niet te doen. “Gezien de aanzienlijke kosten en menskracht die het zou kosten, zien wij geen mogelijkheden om een deelnameaanvraag in te dienen.” Het college van B&W geeft als verklaring de ‘aanzienlijke financiële uitdagingen’ die de stad heeft. “De bezuinigingen die we door moeten voeren, dwingen ons om prioriteiten te stellen in onze uitgaven.”

Toekomstplannen

Ook zegt de raad dat de jeugdparticipatie in de stad nog beter kan. “Hoewel er veel goede initiatieven zijn, is het belangrijk om deze verder te ontwikkelen voordat we ons op een dergelijk grootschalig project richten.”

Een gooi doen naar de titel als jongerenstad van het jaar sluit de gemeente Utrecht voor in de toekomst trouwens niet uit. “Zodra de omstandigheden het toelaten, kunnen we deelname aan het Europese jongerenhoofdstadproject opnieuw overwegen.”