Utrecht wint Deelaward 2023 voor inzet op toegankelijk deelvervoer

Van de vijf grootste gemeenten in Nederland sprong Utrecht er maandag uit tijdens het Nationaal deelmobiliteitscongres. Daarmee wint de stad de Deelaward 2023. Utrecht zet zich buitengewoon in om deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen toegankelijk te maken voor haar inwoners.

Deelvervoer kan een uitkomst zijn voor mensen die hun auto weinig gebruiken of af en toe een bakfiets nodig hebben. De jury koos de winnaars onder meer op basis van de mate waarin gemeenten deelopties stimuleren.

Volgens de jury, die deze prijs sinds 2016 uitreikt, durft Utrecht keuzes te maken en zet de stad bijvoorbeeld vol in op de bakfiets. “Dit vervoermiddel heeft veel potentie om autoritten te vervangen.”

“We zijn ontzettend trots op deze award”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Deelvervoer speelt een cruciale rol in het bereikbaar en leefbaar houden van Utrecht. De ruimte in de stad is schaars, en als meer mensen vervoersmiddelen delen, creëren we meer plek voor groen, fietsers, voetgangers en ontmoetingsplekken. Deze prijs motiveert ons om door te gaan met het verbeteren van deelvervoer voor alle Utrechters.