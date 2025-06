Utrecht wint internationale award dankzij primeur met slimme laadauto’s

De gemeente Utrecht heeft tijdens het Electric Vehicle Symposium (EVS38) in het Zweedse Göteborg de European E-Visionary Award gewonnen. Deze internationale prijs wordt uitgereikt aan steden die vooroplopen op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit en energietoepassingen. Utrecht ontvangt de prijs voor haar rol als eerste bidirectionele stad ter wereld.

In Utrecht rijden sinds begin juni elektrische deelauto’s rond die voorzien zijn van een bidirectionele laadtechnologie. Dat houdt in dat de elektrische auto functioneert als een mobiele batterij: de auto slaat duurzame energie op – bijvoorbeeld afkomstig van zonnepanelen – en levert die op een later moment via de laadpaal weer terug aan het net. Het systeem helpt om het stroomnet stabiel te houden en beter gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Utrecht heeft met deze auto’s een primeur: het is de eerste stad in Europa waar deze Vehicle-to-Grid-technologie (V2G) op grote schaal wordt toegepast. Het doel is dat er 500 auto’s, beheerd door MyWheels, met deze nieuwe technologie naar Utrecht komen.

Erkenning

De E-Visionary Award wordt elke drie jaar uitgereikt tijdens het EVS, het grootste internationale congres over elektrisch vervoer. Wethouder Eva Oosters (mobiliteit) was samen met het Utrechtse team voor Emissieloos Vervoer aanwezig bij het symposium. Ze noemt de prijs een ‘prachtige erkenning’ voor de samenwerking met partners als We Drive Solar, MyWheels, Renault Group en andere partijen.

‘Extra duwtje in de rug’

“De afgelopen tien jaar heeft Utrecht samen met deze partners geïnvesteerd in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem, waarin innovatieve technologie, energieopslag en gedeeld vervoer samenkomen. Daarom rijden er na komend jaar 500 bidirectionele deelauto’s in de stad, maar werken we ook al jaren aan de 4000 slimme openbare laadpunten. Dit alles uiteindelijk om de energietransitie te helpen, zelfs in tijden van netcongestie”, aldus de wethouder.

De wethouder noemt de prijs niet alleen een mooie erkenning, maar ziet het ook als ‘een extra duwtje in de rug om door te bouwen aan een slimme, schone en leefbare stad’. Ze bedankt in haar bericht ook het team van de gemeente dat zich inzet voor deze ambitie.