Utrecht wint NK Tegelwippen; zes voetbalvelden aan nieuw groen

Utrecht sleept dit jaar de hoofdprijs binnen bij het NK Tegelwippen. In deze landelijke competitie namen 328 gemeenten het tegen elkaar op om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Met 437.467 gewipte tegels wint Utrecht de Gouden Tegel.

Door het hele land werden tussen 21 maart en 31 oktober tuinen, schoolpleinen en straten omgetoverd tot levendige, klimaatbestendige plekken vol planten, bloemen en bomen. “In Utrecht stimuleren we het tegelwippen op allerlei manieren, bijvoorbeeld met gratis geveltuinen en de Tegeltaxi voor het ophalen van tegels”, schrijft wethouder Openbare Ruimte en Klimaatadaptie Susanne Schilderman.

“Samen houden we onze stad leefbaar. Meer groen in een steeds dichter bebouwde stad is heel erg belangrijk, niet alleen om extreem weer zoals hitte en hevige regen op te vangen, maar ook voor het versterken van biodiversiteit”, aldus de wethouder.

Meer groen, betere gezondheid

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat mensen in groene buurten gezonder zijn, kinderen vaker buiten spelen, bewoners meer bewegen en er meer sociaal contact is tussen buren. Tegels houden bovendien hitte vast en beperken de wateropslag in de bodem tijdens nattere winters. “Utrecht zet er daarom op in om op zo veel mogelijk plekken tegels te vervangen voor groen”, aldus de gemeente.

Samen met bewoners, scholen en bedrijven werden het afgelopen half jaar grote stappen gezet om de stad te vergroenen.

Zes voetbalvelden aan nieuw groen

Tijdens vier edities van de Geveltuinburendag zijn 95 nieuwe geveltuinen aangelegd. De Tegeltaxi haalde bij 350 Utrechters tegels op, en meerdere scholen maakten op hun schoolpleinen meer ruimte voor groen. Tijdens de Grote Plantdag gingen bewoners aan de slag om hun eigen tuin te vergroenen.

Ook de gemeente wipte zelf tegels om de openbare ruimte groener, aantrekkelijker en natuurvriendelijker te maken. In totaal leverden alle inspanningen de stad zes voetbalvelden aan nieuw groen op.