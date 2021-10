Utrecht wipt 25.734 tegels tijdens NK Tegelwippen

In Utrecht zijn tijdens het NK Tegelwippen 25.734 tegels gewipt. Utrecht eindigt daarmee op de 39e plek. In totaal deden tussen 30 maart en 30 september 81 gemeenten mee aan het NK. Bij elkaar opgeteld werden 1 miljoen tegels gewipt.

Met het NK Tegelwippen wordt aandacht gevraagd voor een probleem dat in veel steden speelt. Als er in een stad namelijk te veel bestrating ligt, dan kan het regenwater slechter worden opgevangen. Ook is het met veel bestrating tijdens zomerdagen nog warmer en is er minder plek voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

De gemeente heeft op verschillende plekken stoeptegels vervangen door groen, maar slechts 40 procent van de grond in Utrecht is van de gemeente. De overige 60 procent is van particulieren en bedrijven. Wethouder Kees Diepeveen riep in maart dan ook inwoners op om ook een paar tegels te wippen en vervangen door groen.

Geveltuinenburendag

Tijdens de geveltuinenburendag op 25 september is volgens de gemeente de laatste sprint getrokken. “180 bewoners in 16 verschillende straten gingen samen aan de slag om geveltuinen aan te leggen. Hiervoor wipten ze bijna 2400 tegels. De bewoners kregen tuinaarde, opsluitbanden en planten van de gemeente en legden met elkaar de geveltuinen aan”, laat de gemeente weten.

Diepeveen zegt nu het NK is afgelopen dat hij blij is met het resultaat. “Ons doel was om minimaal 10.000 tegels te wippen. Dat hebben we dus ruimschoots gehaald met dank aan alle Utrechtse deelnemers. Al die tegels hebben plaats gemaakt voor groen, zo’n 2850 m2 in totaal. Een groene tuin is goed voor het opvangen van regenwater, is in de zomer koeler. Bovendien is een groene tuin aantrekkelijker om te verblijven. Voor mens en dier.”

Vergroening

Utrechters die wat aan vergroening willen doen, kunnen dat ook na het NK Tegelwippen nog met hulp van de gemeente doen. Bewoners zonder voortuin kunnen – zonder toestemming van de gemeente – het hele jaar door een geveltuin aanleggen. Ze kunnen daarvoor een bakfiets of aanhanger lenen op afvalscheidingsstations in Utrecht.

Bij de bakfiets of aanhanger zit een geveltuin-aanlegpakket, met tuinaarde en opsluitbanden. En bewoners die met meerdere buren geveltuinen aan willen leggen, kunnen een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds. Bewoners kunnen verder het hele jaar door hun tegels inleveren bij een van de drie afvalscheidingsstations van de gemeente of een afspraak maken om de tegels te laten ophalen.