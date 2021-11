Utrecht wordt proeftuin om discriminatie op huurwoningmarkt aan te pakken

De gemeente Utrecht gaat samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken hoe discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt kan worden bestreden. Hiervoor wordt een proef gedaan waarbij bemiddelaars verplicht zijn om discriminerende verzoeken van verhuurders te melden.

In maart van dit jaar liet de gemeente al weten iets te willen doen aan discriminatie op de particuliere huurwoningmarkt. Uit eigen onderzoek bleek namelijk dat discriminatie op grond van etniciteit, seksuele voorkeur en fysieke beperking nog steeds voorkomt in de stad. De situatie bleek zelfs nagenoeg hetzelfde als die van 2019.

De gemeente had ‘correspondentietesten’ en ‘mystery calls’ gebruikt om discriminatie op de woningmarkt te meten. Uit de mystery calls bleek bijvoorbeeld dat makelaars in 80 procent van de gevallen bereid waren in te gaan op een discriminerend verzoek op basis van etniciteit. Voor de gronden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘fysieke beperking’ lagen de percentages lager, voor beide gronden was dat 50 procent. Wethouder Kees Diepeveen noemde de resultaten van het onderzoek destijds ‘schokkende en onacceptabel’.

Proeftuin

Eerder deze week was in een brief van minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer te lezen dat haar ministerie een proef wilde draaien, waarbij een makelaar een discriminerend verzoek van een verhuurder moet melden. Zo’n meldplicht levert mogelijk betere bewijslast op die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij het College voor de Rechten van de Mens of bij een strafrechtelijke vervolging, dan de informatie die gewonnen wordt tijdens mystery calls. “Ik heb de gemeente Utrecht bereid gevonden om samen met mijn ministerie een dergelijke proeftuin verder uit te werken”, aldus de minister.

De gemeente Utrecht zegt dat er inderdaad wordt gewerkt aan zo’n proeftuin, waarbij verhuurbemiddelaars en makelaars verplicht worden een discriminerend verzoek van een verhuurder te melden. “We onderzoeken wat het effect van zo’n meldplicht kan zijn, of het kansrijk is, wat er nodig zou zijn om die meldplicht echt in te voeren en of bemiddelaars zich er tijdens de proef echt aan houden”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Wet goed verhuurderschap

Wanneer de proef van start gaat is nog niet bekend. De gemeente zegt wel te verwachten dat de resultaten medio 2022 bekend zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat de meldplicht een goed middel is om discriminatie op de huurwoningmarkt tegen te gaan, kan het als instrument opgenomen worden in de regels van de wet goed verhuurderschap. Dat zou betekenen dat er dus ook een straf van bijvoorbeeld een boete komt te staan op het niet melden van een discriminerend verzoek.