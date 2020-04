Utrecht ziet kansen voor ontwikkeling Maarschalkerweerd: ‘Verborgen parel in de stad’

Maarschalkerweerd – van de forten en het station Lunetten in het zuiden tot aan zwembad Krommerijn in het noorden – is een verbogen parel in de stad. Dat meent het Utrechtse stadsbestuur en daarom is er een plan opgesteld voor het groene en uitgestrekte gebied. Wethouder Klaas Verschuure: “Maarschalkerweerd is een verborgen parel met veel potentie. Ik gun het onze inwoners om dit gebied te ontdekken.”

De voetbal- en hockeyvelden, de Vier Lunetten, de atletiekvereniging, de Uithoflijn en de zone langs de A27 vormen samen met nog enkele andere gebruikers Maarschalkerweerd. Het gebied ligt aan de rand van de stad. De gemeente kwam vorig jaar met een conceptplan voor de locatie, want er moet een hoop gaan gebeuren. Na overleg met de stad mag nu de gemeenteraad haar oordeel gaan vellen over de visie.

Veel inwoners kennen Maarschalkerweerd vooral vanwege de sportvelden. Wethouder Klaas Verschuure is er de afgelopen tijd regelmatig geweest om de sfeer te proeven en de potentie van het gebied op te tekenen. “De stad is hard aan het groeien, er komen heel veel inwoners bij. We kiezen ervoor om binnen de stadsgrenzen meer woningen te bouwen. De drukte in de stad gaat ook gepaard met meer vraag naar locaties waar gesport en gerecreëerd in het groen kan worden. Dit gebied heeft deze potentie. Daarom moet er in Maarschalkerweerd meer ruimte komen voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport.”

Parkgebied

De parken van Utrecht lopen op een mooie dag snel vol. Maarschalkerweerd moet samen met de landgoederen van Amelisweerd een groene long van de stad worden. De losse groene delen in Maarschalkerweerd moeten samen een echt parkgebied gaan vormen. “Als het lekker weer is, willen mensen naar buiten. Maarschalkerweerd heeft al prachtige wandelpaden, daar moeten er meer van komen. Utrechters kunnen hier gaan recreëren.”

Belangrijk is dat het gebied over een aantal jaar beter verbonden is met de stad en de regio en daarmee beter bereikbaar is. Wethouder Verschuure: “Het moet bijvoorbeeld makkelijker zijn om er met de fiets te komen. Maarschalkerweerd moet veel toegankelijker worden, met plekken om te ontdekken.” Ook wordt er gesproken over een nieuw station Lunetten-Koningsweg. Zo kan het gebied voor het openbaar vervoer beter ontsloten worden en kan de tram – die nu nog als een barrière door het gebied loopt – ervoor zorgen dat het gebied beter bereikbaar wordt.

Sport

De sportvelden in Maarschalkerweerd blijven bestaan. “Zowel voor top- als breedtesport blijft het gebied erg belangrijk. Dat willen we versterken door het in te richten als een sportcampus. Maar het gebied leent zich niet alleen voor georganiseerde sporten, juist ook bewegen in de openbare ruimte kan hier heel goed. Te denken is aan bootcampen, hardlopen en urban fitness. Dit sluit allemaal goed aan bij de gezonde stad die we willen zijn.”

Naast het groen en de sportlocaties hoopt de wethouder dat het erfgoed, de lunetten, meer aandacht gaat krijgen. De vier forten liggen nu nog verscholen en moeten toegankelijk worden voor publiek. Er is ook al een naam bedacht voor het gebied: het Lunettenpark. “Niet alleen fysiek moet de plek beter zichtbaar worden, ook de cultuurhistorie kan meer benadrukt worden. De lunetten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en komen mogelijk op de Unesco-werelderfgoedlijst.”

Woningbouw

In het plan – dat eigenlijk niet om woningbouw draait – is wel een woningbouwlocatie opgenomen. Rond stadion Galgenwaard kunnen tussen de 500 en 1000 woningen komen. Ook is plek voor meer kantoren en andere voorzieningen. Hiervoor kunnen de hoeken van het stadion benut gaan worden. Ook wordt de ruimte rond het stadion opnieuw ingericht. Hoogbouw zou ook passen in de ruimte rondom het stadion, volgens de visie die er nu ligt.

Het huidige plan is een stip op de horizon. De verschillende onderdelen van de visie kunnen los van elkaar uitgewerkt worden. Het is nu eerst aan de gemeenteraad om er een oordeel over te vellen. Wethouder Verschuure: “Het is heel belangrijk dat we met deze visie Maarschalkerweerd eindelijk de plek in de stad geven die het verdient. Het is een verborgen parel aan de rand van Utrecht en heeft veel potentie om te gebruiken, met groen, sport en erfgoed. De stad groeit hard, maar juist door dit gebied te ontwikkelen op deze manier kunnen we de druk ook wat verlichten. Als de coronamaatregelen het weer toelaten zou ik inwoners toch eens oproepen om het gebied te gaan verkennen, het is de moeite waard.”