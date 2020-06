Utrecht zoekt een nieuwe burgemeester: deel jouw ideeën

Utrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Nu Jan van Zanen ons gaat verlaten gaat de gemeenteraad van Utrecht op zoek naar vervang(st)er. Maar wat voor iemand moet dit zijn?

Bij het antwoord op die vraag kunnen we wel wat hulp gebruiken. Daarom zijn we een peiling gestart onder inwoners van onze stad. We hopen dat veel inwoners van zich laten horen, zodat we als gemeenteraad uiteindelijk een mooie vacaturetekst kunnen opstellen. Tot en met 28 juni kunnen Utrechters hun ideeën digitaal of schriftelijk delen.

Als er een nieuwe burgemeester moet komen, is het aan de gemeenteraad om een vacaturetekst te maken waarin staat wat voor iemand de stad zoekt. Natuurlijk hoort de raad graag wat de Utrechters zelf vinden. Welke eigenschappen moet onze nieuwe burgemeester hebben? Waar moet hij of zij als eerste mee aan de slag gaan? Wat maakt Utrecht nou zo’n mooie stad?

Deel jouw ideeën digitaal via dit online formulier. Je kan ook een e-mail sturen naar [email protected] of een kaart invullen. Deze kaarten zijn vanaf maandag 22 juni onder meer te vinden in bibliotheken en op het stadhuis en stadskantoor. Ingevulde kaarten kunnen (gratis) op de bus. Zelf langs brengen kan ook: in de hal van het oude stadhuis staat een speciale brievenbus. De peiling is anoniem, maar de ideeën worden wel gebundeld en openbaar gemaakt.

We zijn benieuwd hoe de inwoners van Utrecht denken over een nieuwe burgemeester. Ook willen we graag specifiek scholen oproepen om samen met leerlingen ideeën met ons te delen. De raad neemt de ideeën uit de peiling mee bij het maken van een profielschets. Die bespreken we vervolgens op donderdag 16 juli in een raadsvergadering.