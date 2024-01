Utrecht zoekt manieren om drukte op fietspaden te spreiden; 25.000 euro voor beste idee

Fietspaden in Utrecht kunnen heel vol zijn. Dat is niks nieuws. Al jaren schrijft DUIC over de drukte op fietspaden. De gemeente Utrecht erkent het ook en probeert via nieuwe routes fietsers beter te spreiden over de paden, maar is er nog meer mogelijk? De gemeente looft 25.000 euro uit voor het beste idee.

Tienduizenden fietsers rijden dagelijks over het Vredenburg in Utrecht. Het is een van de drukste fietspaden van Nederland. Utrecht is daar ook trots op, de gemeente is een echte fietsstad. Maar verderop bij het Vredenburgknooppunt, en ook op tal van andere plekken, kan die drukte weleens knellen.

Dit terwijl er de komende jaren nog veel meer fietsers bij moeten komen. Utrecht groeit met duizenden inwoners per jaar en er liggen grote nieuwbouwprojecten in het verschiet. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er in 2040 75 procent meer fietsritten zullen zijn dan in 2015.

Kunnen de fietspaden de drukte nog wel aan? Die vraag stelt de gemeente zich ook al jaren. “Zonder passende maatregelen leidt dit tot onhoudbare situaties op de nu al overvolle fietsroutes”, aldus de gemeente. Een van de tactieken die de gemeente hanteert is het aanleggen van andere routes, dus niet iedereen dwars door het centrum maar nieuwe prettige routes rondom de binnenstad.

25.000 euro

De gemeente hoopt nog meer te kunnen doen. Daarom is er een ‘challenge’ uitgeschreven. Wie dé oplossing heeft voor het ‘effectief spreiden van fietsers op plekken en routes waar het druk is’ kan rekenen op 25.000 euro waarmee de oplossing in de praktijk gebracht kan worden. De gemeente wil liever geen app, een campagne of infrastructurele oplossingen.

Mensen of organisaties die denken een goed idee te hebben kunnen zich tot 5 maart inschrijven. Later dit jaar moet de oplossing in de praktijk worden gebracht als proef.