Utrecht zoekt vijftig inwoners die de gemeente willen adviseren over de klimaatmaatregelen

Vanaf volgend jaar krijgt Utrecht een klimaatpanel dat bestaat uit vijftig inwoners van de stad. Het idee is dat zij vanaf januari 2023 vijf keer per jaar samenkomen en de klimaatmaatregelen van de gemeente onder de loep nemen.

Utrechters die aan dit klimaatpanel deel willen nemen kunnen zich opgeven op de website van de gemeente. Uit alle aanmeldingen worden uiteindelijk vijftig mensen geloot. Het idee is dat deze groep vijf keer per jaar samenkomt, actuele thema’s bespreekt en advies geeft aan de gemeente.

Voordat deze sessies in 2023 van start gaan is er in december van dit jaar een bijeenkomst in het Stadhuis. “Als gemeente zetten we alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan en om onze inwoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Maar sluit het beleid genoeg aan op onze inwoners? Welke tips hebben zij voor ons en zijn er onderwerpen waar we als gemeente meer aandacht aan moeten besteden? Met dit Klimaatpanel luisteren we naar onze inwoners en passen we zo nodig en mogelijk onze aanpak aan.”

Utrechters die niet worden ingeloot voor het klimaatpanel, maar wel graag meedenken kunnen na elke panelsessie hun mening geven op het online platform DenkMee. Op deze plek komen discussiepunten op te staan die voortvloeien uit de bijeenkomsten van het klimaatpanel.

