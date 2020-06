Utrechter (18) aangehouden na bedreiging ‘vuurwapen’ Amsterdamsestraatweg

Een 18-jarige Utrechter is maandagmiddag aangehouden nadat hij iemand met een vuurwapen zou hebben bedreigd vanuit zijn auto. Later bleek dat de verdachte zelf de politie had gebeld over de bedreiging.



Rond 16.05 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er vanuit een auto op de Amsterdamsestraatweg zou zijn gedreigd met een vuurwapen. Een inzittende zou een pistool hebben gericht op iemand buiten het voertuig.

Agenten die op de melding afkwamen konden de auto snel klemrijden. Met getrokken vuurwapens zijn ze een zogenoemde uitpraatprocedure gestart, waarbij de verdachte uit de auto werd gehaald.

Balletjespistool

Nadat de jongeman in de boeien was geslagen werd in zijn auto een balletjespistool gevonden. Uit onderzoek kwam later naar voren dat de melding bij de politie door de tiener zelf was gedaan en dat er geen bedreiging heeft plaatsgevonden.

Na een gesprek met de verdachte en overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om vervolging tijdelijk op te schorten. De jongeman moet zich dan wel melden bij een zorginstelling en moet een gesprek aangaan met de agenten die hem arresteerden. Het richten van een vuurwapen op een 18-jarige zou namelijk veel impact hebben gehad op de agenten.

Hierna zal de Officier van Justitie bepalen of er nog een straf volgt.