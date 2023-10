Utrechter (18) aangehouden voor betrokkenheid bij dodelijke aanrijding op Utrecht Science Park in september

Een 18-jarige man uit Utrecht is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk dat in september gebeurde op het Utrecht Science Park. Een 68-jarige man uit Utrecht kwam bij het ongeluk om het leven. De scooterrijder die hem aanreed, reed na het ongeluk door.



Het ongeluk gebeurde op zaterdag 2 september rond 15.30 uur op de kruising van de Leuvenlaan en de Sorbonnelaan. De 68-jarige man wilde afslaan met zijn fiets toen hij aangereden werd door de bestuurder van een scooter. De bestuurder stopte in eerste instantie wel, maar reed daarna door. Het slachtoffer bleef ernstig gewond achter en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie startte een onderzoek naar de identiteit van de scooterbestuurder en heeft naar aanleiding daarvan nu een 18-jarige man uit Utrecht opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongeluk.