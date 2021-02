Utrechter (19) veroordeeld tot celstraf voor oproep tot rellen op het Smaragdplein

Een 19-jarige Utrechter is veroordeeld tot een celstraf omdat hij opriep om te komen rellen op het Smaragdplein. Omdat de man al twee weken in voorarrest heeft gezeten hoeft hij niet naar de gevangenis.

Na de invoering van de avondklok was het een aantal dagen onrustig in Nederland. In Utrecht bleven grote rellen echter uit, ondanks verschillende oproepen die werden gedaan via sociale media.

De politie heeft in de dagen daarna verschillende Utrechters opgepakt voor opruiing en sommigen daarvan zijn ook al veroordeeld. Woensdag stond de 19-jarige man voor de rechter. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Vanwege het voorarrest hoeft de Utrechter niet meer de gevangenis in.

Naast de celstraf had de officier van justitie ook een taakstraf van 120 uur geëist. Maar gezien de jonge leeftijd van de verdachte ging de rechtbank niet mee in deze eis.