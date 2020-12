Utrechter (20) aangehouden voor doorrijden na aanrijding van 7-jarig kind

De politie heeft een 20-jarige man aangehouden die donderdag doorreed na een aanrijding. Hij reed rond 16.15 uur een 7-jarig meisje aan op de Gloriantdreef, bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht. Het meisje raakte lichtgewond.

Het meisje liep donderdagmiddag met haar moeder over de Gloriantdreef toen ze werd geschept door een afslaande Volkswagen Polo. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door.

De politie heeft kunnen achterhalen wie de auto bestuurde. De 20-jarige verdachte werd vrijdag aangehouden. De politie is nu nog op zoek naar mensen die donderdag tussen 16.10 en 16.30 uur in het winkelcentrum waren en iets gezien hebben. Ook mensen die gezien hebben waar de verdachte na het ongeluk heen is gereden, kunnen zich melden.