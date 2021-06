Utrechter (22) opgepakt voor verkopen van valse coronaverklaringen

De FIOD heeft zaterdag een 22-jarige Utrechter en een 22-jarige man uit Baarn opgepakt voor het aanbieden van tientallen vervalste coronatestuitslagen. In de vervalste papieren stond dat iemand coronavrij was, zonder dat die persoon daadwerkelijk getest was. De twee mannen worden verdacht van valsheid in geschrifte.