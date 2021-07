Utrechter (26) aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij explosie in flatportiek Kanaleneiland

De politie heeft een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden die mogelijk betrokken is bij de explosie in een flatportiek aan de Alexander de Grotelaan. Meerdere woningen raakten in de nacht van zondag op maandag beschadigd vanwege de ontploffing en zeven huizen werden ontruimd. De politie is na het incident direct een onderzoek gestart. Zo zijn sporen veiliggesteld die momenteel worden onderzocht en ook zijn camerabeelden uitgekeken. Daarnaast is er buurtonderzoek gedaan. Dit alles heeft geleid tot de aanhouding van de 26-jarige verdachte. Ondertussen gaat het onderzoek naar de explosie door. De politie zegt dat het rechercheteam nog steeds op zoek is naar extra informatie en vraagt mensen die getuige zijn geweest of meer weten zich alsnog te melden. Gekoppelde berichten Meerdere huizen beschadigd na explosie aan Alexander de Grotelaan in Utrecht Bewoners van een flat aan de Alexander de Grotelaan in het Utrechtse Kanaleneiland zijn vannacht… Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

