Utrechter (26) krijgt celstraf van 15 maanden voor dodelijk ongeval Spinozaweg

De 26-jarige Utrechter die in april vorig jaar iemand doodreed op de Spinozaweg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat de man roekeloos heeft gereden, de zwaarste gradatie van schuld in de Wegenverkeerswet.