Utrechter (27) aangehouden in onderzoek naar mogelijk schietincident Kanaleneiland

De politie heeft voor het onderzoek naar het mogelijke schietincident aan de Columbuslaan in Kanaleneiland een 27-jarige Utrechter aangehouden. Dat heeft een woordvoerder van de politie aan DUIC laten weten.

De aangehouden persoon is na verhoor weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog en de politie kan momenteel niet zeggen of er wel of niet geschoten is.

Zondagavond rond 23.30 uur kwam er een melding binnen dat er mogelijk schoten zijn gelost aan de Columbuslaan. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, wel werd een onderzoek gestart. Hiervoor zoekt de politie nog steeds getuigen.