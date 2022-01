‘Utrechter (36) die op A2 werd gearresteerd kwam van zijn werk en reed te hard’

De man die donderdag op de A2 bij Utrecht werd gearresteerd reed te hard en ‘misschien’ ook te dicht op de auto’s waar John van den Heuvel en zijn beveiliging inzat. Hij had echter geen idee dat de misdaadjournalist in een van de voertuigen zat en verklaarde dat hij van zijn werk kwam. Dat is te lezen in een persbericht van de advocaat van de verdachte.

Donderdag werd de snelweg A2 bij Utrecht in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie. Al snel werd duidelijk dat het te maken had met de bedreigde misdaadjournalist John van den Heuvel. Er werd één voertuig aan de kant gezet en de bestuurder, een 36-jarige man uit Utrecht, werd aangehouden.

Veerle Hammerstein, advocaat van de verdachte, laat nu het volgende weten via weten een persbericht: “De politie zag in zijn (verdachte, red.) rijstijl en overige omstandigheden een dreiging en de noodzaak om in te grijpen. Mijn cliënt heeft echter vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam en op enig moment op de A2 te hard reed en misschien ook te dicht op auto’s waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel betrof.”

Hammerstein zegt verder dat haar cliënt na het stopteken direct zijn auto aan de kant heeft gezet en mee heeft gewerkt aan het onderzoek. “In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen.” Op dit moment zou de verklaring van de verdachte worden geverifieerd.