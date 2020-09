Utrechter (36) gewond na steekincident bij Manenburg

Een 36-jarige Utrechter is vrijdagavond gewond geraakt na een steekincident aan de Manenburg in de binnenstad. De politie heeft een 35-jarige verdachte gearresteerd.

Het voorval vond rond 20.15 uur plaats. Vlak na het steekincident cirkelde er een politiehelikopter boven het gebied. De verdachte komt net als het slachtoffer uit Utrecht.

Wat de aanleiding was van het steekincident is niet bekend. Het slachtoffer is met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.