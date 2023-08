Utrechter (43) die gebiedsverbod Lucasbolwerk meerdere keren negeerde krijgt celstraf

Een 43-jarige man uit Utrecht moet zes weken de gevangenis in omdat hij meerdere keren een gebiedsverbod voor het Lucasbolwerk heeft overtreden. Dit verbod is onlangs door de gemeente geïntroduceerd vanwege de overlast door veelal verslaafden in het gebied.

In mei van dit jaar besloot de gemeente Utrecht vanwege de toenemende overlast rond het Lucasbolwerk meerdere maatregelen te nemen. Zo konden personen die zich misdroegen een gebiedsverbod krijgen en ook werd het toezicht opgeschroefd.

Begin deze maand is het in heel de stad bovendien niet meer toegestaan harddrugs te gebruiken. Ook deze regel is ingevoerd om de toegenomen overlast van gebruikers in de binnenstad tegen te gaan.

Vrijheidsbeperkende maatregel

De 43-jarige man uit Utrecht die woensdag terechtstond heeft een gebiedsverbod gekregen omdat hij alcohol dronk. In juli werd hij drie keer aangehouden omdat hij zich ondanks het gebiedsverbod toch in de omgeving van het Lucasbolwerk begaf. De man is volgens het OM eerder al veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

Naast de zes weken celstraf heeft de rechtbank de verdachte een zogenoemde vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze maatregel bepaalt dat hij niet meer op en rond het Lucasbolwerk mag komen. Wanneer de man dat toch doet, wordt hij direct na zijn aanhouding drie dagen vastgezet.