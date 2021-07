Utrechter (50) krijgt negen jaar cel voor dubbele poging doodslag na ruzie over gokschuld

Een 50-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor dubbele poging doodslag. Vorig jaar maart schoot de man op de Zeehaenkade meerdere keren van korte afstand op twee personen.

De man en de slachtoffers hadden op 10 maart 2020 in eerste instantie een ‘normaal gesprek’ over geld. Het ging er onder meer over dat een van de slachtoffers nog geld zou krijgen van de man.

Het gesprek ontaardde in een ruzie en escaleerde toen de man een wapen trok en meerdere keren op de slachtoffers schoot. Hij liet de slachtoffers aan hun lot over en andere aanwezigen belden de hulpdiensten. De verdachte vluchtte naar Turkije.

Verklaring verdachte

Volgens de verdachte zelf zit de vork anders in de steel. Hij zegt dat hij naar de Zeehaenkade werd gelokt. Vervolgens kwam er een auto aanrijden met vier personen erin, onder wie de twee latere slachtoffers. Daarna kwam ook nog een tweede auto aan, waar iemand in zat die een pistool op de verdachte richtte.

De rechtbank gelooft de verklaring van de verdachte niet. Alleen de broer van de verdachte onderschrijft zijn verklaring en uit het dossier zou blijken dat zij hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd. Ook getuigen van het incident verklaren niks over een tweede auto.

Gevolgen

Volgens de rechtbank schoot de verdachte meerdere keren van korte afstand op de twee slachtoffers. “Zij mogen van geluk spreken dat ze het nog kunnen navertellen, al ondervinden ze nog iedere dag fysieke en psychische gevolgen van de schietpartij.”

De rechtbank vindt daarnaast dat de verdachte, door op de openbare weg te schieten op de slachtoffers, het algemene gevoel van veiligheid in de buurt en maatschappij heeft aangetast. Voor het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar soortgelijke zaken. De rechtbank oordeelt dat een gevangenisstraf van negen jaar passend is. De man moet de twee slachtoffers ook een schadevergoeding betalen.