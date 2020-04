Utrechter (59) aangehouden voor diefstal joods herdenkingsbeeldje

De politie heeft een 59-jarige Utrechter aangehouden die ervan wordt verdacht het herdenkingsbeeldje voor de deur van Stichting MerkAz gestolen te hebben. Onder andere een DNA-spoor heeft geleid tot de arrestatie.

Het bronzen beeldje werd op zondag 26 januari met bruut geweld van de sokkel getrokken bij de stichting aan de Magdalenastraat. Het is een kunstwerk van een wegrennend meisje en staat symbool voor de Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog uit het Utrechtse weeshuis aan de Nieuwegracht zijn gedeporteerd. De titel van het beeld is Ontluikend leven.

Donderdag 30 januari werd het beeldje alweer teruggevonden. Een voorbijganger zag het staan op de Maliebaan. Het beeld was achtergelaten bij een van de kunstwerken in de straat. “Het is zo fijn dat er iemand alert is geweest. Wij zullen als stichting daarom ook onze blijk van waardering uiten”, zei Max Samson van MerkAz in een reactie op de vondst.

Ondanks dat het beeldje met geweld van de sokkel is getrokken, is de schade beperkt gebleven tot een afgebroken voetje. De verdachte zit sinds dinsdag vast.