Utrechter (65) vrijgesproken in Colombiaanse zeilbootmoord

De 65-jarige Utrechter die ervan werd verdacht op hun zeilboot in Colombia zijn vrouw om het leven te hebben gebracht, is vrijdagochtend door de rechtbank vrijgesproken. De officier van justitie had acht jaar cel tegen de man geëist, maar de rechtbank vindt het scenario van de Utrechter dat zijn vrouw is vermoord door overvallers aannemelijk.

De man verklaarde vanaf het begin dat zijn vrouw op 19 september 2015 werd gedood door piraten die de zeilboot van het echtpaar overvielen toen zij voor de kust van het Colombiaanse eiland Isla Grande voor anker waren gegaan.

Volgens de officier van justitie was de echtgenoot van het slachtoffer verantwoordelijk voor haar dood en zette hij daarna de overval in scène, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De officier vond dat een overval door piraten niet aannemelijk was, onder meer omdat er op het schip nog kostbare spullen aanwezig waren en dat sporen van derden op de boot ontbraken.

Kostbare spullen

De rechtbank wees erop dat een overval wellicht niet altijd loopt zoals gepland en dat het in het geval van de kostbare spullen ging om voorwerpen die niet makkelijk meegenomen kunnen worden, zoals navigatieapparatuur, en spullen waarvan de vraag is of ze zichtbaar waren, zoals een tasje met geld en een laptop.

Over het ontbreken van sporen van derden zegt de rechtbank dat de sporen niet altijd op de juiste manier zijn veiliggesteld, dat er na het delict meerdere mensen aan boord van de boot zijn geweest en dat er spullen op de boot zijn verplaatst. Volgens experts gaan sporen in een tropisch klimaat bovendien sneller achteruit en is daardoor de kans op het aantreffen van schoen- en voetsporen en vingerafdrukken klein.

Vrijspraak

Het ‘alternatieve scenario, dat het echtpaar op de zeilboot overvallen is, is volgens de rechtbank aannemelijk geworden. De rechtbank heeft niet de overtuiging dat de Utrechter zijn vrouw heeft gedood en spreekt hem daarom vrij.