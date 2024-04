Utrechter aangehouden in grootschalig phishing-onderzoek 

Een internationale samenwerking tussen het team Digitale Criminaliteit Midden-Nederland en onder meer de FBI en Europol heeft geleid tot het ontmantelen van de internationale phishing-provider Labhost. In Nederland zijn vijf gebruikers aangehouden, waaronder een man uit Vleuten in Utrecht.

Het onderzoek startte halverwege 2023 in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgde een samenwerking met 18 landen en verschillende veiligheidsdiensten zoals de FBI en Europol voor het offline halen van de phishing dienst Labhost.

Phishing

Phishing is het vissen naar persoonlijke informatie die internetcriminelen gebruiken om slachtoffers op te lichten. Via een e-mail of een sms krijgen slachtoffers een link waarmee zij doorgestuurd worden naar een onveilige website. Daar worden zij gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren. Deze gegevens kunnen oplichters gebruiken om zich bijvoorbeeld voor te doen als bankmedewerker van de bank waarbij slachtoffers zijn aangesloten.

Labhost

Met Labhost konden gebruikers na betaling in cryptovaluta toegang krijgen tot pagina’s die leken op websites van overheidsinstanties. Deze pagina’s werden vervolgens via spam e-mails of sms-berichten verstuurd naar slachtoffers, met het verzoek om persoonsgegevens te verstrekken. Op deze manier konden criminelen oplichting uitvoeren.

De phishing dienst had wereldwijd 7.000 gebruikers op het moment van in beslagname van de site. Hiermee zijn 500.000 creditcardgegevens en 1.2 miljoen unieke gebruikersnamen en wachtwoorden bemachtigd.

Nederland

Er zijn in Nederland 5 gebruikers aangehouden en 6 woningen doorzocht. Hierbij zijn onder andere 57 gegevensdragers, ruim 100 simkaarten en 5 vuurwapens in beslag genomen. De aangehouden gebruikers komen uit Leeuwarden, Papendrecht, Woudenberg en Vleuten en zijn tussen de 21 en 36 jaar oud. De slachtoffers van deze gebruikers bevonden zich niet in Nederland.