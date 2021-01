Utrechter Andries Tunru zeven keer op rij dagwinnaar De Slimste Mens

De Utrechtse cabaretier Andries Tunru is vrijdagavond voor de zevende maal op rij dagwinnaar geworden bij de populaire televisiequiz De Slimste Mens. Hiermee heeft hij het record van Tom Roes en Owen Schumacher geëvenaard.

De 29-jarige Tunru versloeg op nieuwjaarsdag zijn collega-cabaretier Jasper van der Veen en radiomaker Caroline Brouwer. Met de winst staat de Utrechter op de eerste plek van dit seizoen van De Slimste Mens en heeft hij een plek in de finaleweek bemachtigd.

Het is tot nu toe in de geschiedenis van de televisiequiz twee keer eerder voorgekomen dat een kandidaat winnaar werd van zeven afleveringen op rij. Schumacher deed het in het derde seizoen en Roes in het vijfde. Inmiddels wordt het 19e seizoen uitgezonden op televisie.

Kansberekening

Tunru neemt het spel uiterst serieus. Zo heeft hij onder andere een kansberekening gemaakt over De Slimste Mens. Hij heeft dit in één van de uitzendingen toegelicht en ook heeft hij hier een korte presentatie over gemaakt en gedeeld via sociale media.

“Philip Freriks (presentator De Slimste Mens, red.) beweerde dat ik uit mijn nek kletste, maar: zéker niet. Speciaal voor jullie: een korte presentatie over de kansberekening achter De Slimste Mens”, schrijft Tunru op Instagram.

De presentatie is hieronder te zien.