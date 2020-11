Utrechter Anton Geesink in 2021 op speciale herdenkingsmunt

De Utrechtse sportman Anton Geesink staat in 2021 op een speciale herdenkingsmunt. Dat maakte het ministerie van Financiën vandaag bekend.

Anton Geesink won in 1964 in Tokio goud bij judo. Hij was de eerste niet-Japanner die de gouden plak won bij het judo. Volgend jaar is Tokio opnieuw het decor van de Olympische Spelen, een mooie aanleiding om sporticoon Geesink te herdenken met een speciale munt.

Deze munt valt binnen de serie met andere Nederlandse sporticonen. Historische sporters uit ons land die eerder het onderwerp van een munt waren, zijn Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen en Jaap Eden.

Onderscheidingen

Volgens de NOC*NSF past Anton Geesink perfect in het rijtje thuis. Hij wist in zijn tijd, toen judo door Japanse sporters werd gedomineerd, als eerste judoka buiten Japan de wereldtitel te veroveren. Dat deed hij voor het eerst in 1961 en in 1964 opnieuw.

In totaal werd Geesink 21 keer Europees kampioen, drie keer wereldkampioen, eenmaal olympisch kampioen, vier keer Sportman van het jaar, drie keer Nederlands kampioen in het Grieks-Romeins worstelen en had tal van internationale onderscheidingen.

Volgende stap

Behalve een munt voor Anton Geesink, komt er ook een voor het NOS Jeugdjournaal. Dat bestaat in 2021 veertig jaar. De volgende stap voor het ministerie van Financiën is het uitnodigen van kunstenaars. Zij zullen de munten vormgeven. Die hebben overigens per stuk een nominale waarde van 5 euro.

Anton Geesink overleed tien jaar geleden. Hij kwam uit de Utrechtse volksbuurt Wijk C. DUIC liep onlangs met Gerard Geesink, broer van Anton, een rondje door de wijk waar Utrechts grootste sporter opgroeide.