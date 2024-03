Utrechter Bright Richards benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Utrechter Bright Richards is dinsdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn ‘onuitputtelijke inzet, creatieve talent en scherp inzicht in de behoeften van nieuwkomers in Nederland’.

Richards ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma tijdens het twintigjarig jubileum van stichting NDC, waar hij mede-oprichter en artistiek directeur van is. Daarnaast is hij acteur, regisseur, schrijver en trainer.

“Zijn eigen ervaring als vluchteling uit Liberia in 1991 heeft hem gedreven om een verschil te maken in het leven van andere nieuwkomers in Nederland”, aldus de gemeente. Stichting NDC heeft als doel om hen in Nederland te ondersteunen bij het terugvinden van perspectief. De stichting biedt hiervoor onder meer workshops aan en organiseert ontmoetingen. Ook produceert NDC theatervoorstellingen en koppelt de stichting (ex-)vluchtelingen aan coaches en mentoren.

“Onder het leiderschap van de heer Richards heeft stichting NDC een waardevol netwerk opgebouwd met bedrijven, fondsen en overheidsinstellingen, waaronder het Oranjefonds, VSB-fonds, K.F. Heinronds en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), wat heeft bijgedragen aan het succes van de organisatie in het realiseren van hun missie”, aldus de gemeente over de benoeming.

Bright Richards ontving eerder al het Appeltje van Oranje en de Gieske-Strijbis Podiumprijs.