Utrechter Daan Boom genomineerd voor Best Social Award

De genomineerden voor de grootste prijzen op het gebied van sociale media, de Best Social Awards, zijn bekendgemaakt. Een van de genomineerden is Utrechter Daan Boom. Hij is genomineerd in de nieuwe categorie Beste Thuisblijf-content.

Daan Boom is onder meer bekend geworden door het programma Streetlab. Hij is echter genomineerd voor de content die hij maakt op zijn Youtube-kanaal.

Hij maakt op creatieve wijze muziek over de helden van dit moment. Zo steekt hij het zorgpersoneel, de horeca en de vakkenvullers een hart onder de riem op YouTube

Boom is genomineerd in de nieuwe categorie Beste Thuisblijf-content. Deze award is voor de persoon die het beste inspeelt op de huidige situatie in ons land middels een mooi, creatief of grappig initiatief op social media. In dezelfde categorie zijn ook Orgeljoke, Tussen kunst en quarantaine, Don Roelofsen en Tim den Besten genomineerd. Het publiek mag stemmen om te bepalen wie er wint.