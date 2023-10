Utrechter Danny Vermeulen (37) vermist; werd voor het laatst gezien bij zijn woning

De 37-jarige Utrechter Danny Vermeulen is vermist. De politie schrijft in een bericht op haar website dat de man bijna twee weken geleden voor het laatst gezien is in Utrecht. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Amersfoort.

Danny Vermeulen werd voor het laatst gezien op 21 september, bij zijn huis in Utrecht. De politie is nu op zoek naar meer informatie over zijn vermissing en heeft daarom een bericht verspreid. “Hij is te herkennen aan zijn iets steviger postuur, oorbellen in beide oren en aan de zijkanten opgeschoren haar”, aldus de politie. De man zou in de stad vaak blikjes verzamelen voor het statiegeld.

De politie denkt dat Vermeulen nadat hij voor het laatst gezien is mogelijk naar Amersfoort is vertrokken. “Hij verplaatst zich mogelijk met het OV.” Mensen met informatie over de vermissing kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.