Utrechter die al 1 miljoen euro aan dwangsommen incasseerde heeft 64 gerechtelijke procedures lopen

Een ‘veelkoppig monster’, noemde wethouder Eelco Eerenberg het dossier al eens. De gemeente betaalde één enkele inwoner van Utrecht al meer dan een miljoen euro aan dwangsommen, vanwege het niet op tijd reageren op bezwaren en beroepen van de man, maar nog altijd is het handhavingsdossier over een pand in de binnenstad nog niet gesloten. En dat gaat naar verwachting ook nog jaren duren. Er blijken 64 gerechtelijke procedures te lopen en dat aantal kan dagelijks veranderen door nieuwe bezwaren en beroepen van de pandeigenaar.

Het begint allemaal in 2017, als een inwoner van Utrecht in conflict raakt met de gemeente. Dat conflict gaat over de bouwtechnische staat van een leegstaand pand in de binnenstad. Volgens de gemeente is het pand in slechte staat en was er zelfs sprake van een ‘zeer onveilige situatie’, vanwege een keldermuur tussen twee panden die op instorten stond.

Gesprekken over het herstel lopen op niks uit en de situatie escaleert. De gemeente besluit te handhaven om de gevaarlijke situatie te beëindigen. De rechter oordeelt dat de gemeente dat terecht deed, maar daarmee is de kous nog niet af. Een van de pandeigenaren heeft bij de gemeente inmiddels een groot aantal verzoeken ingediend, waaronder Woo- en handhavingsverzoeken. De man incasseerde inmiddels 1.071.791 euro aan dwangsommen, omdat de gemeente niet op tijd besluit over de verzoeken.

Hoger beroepen en juridische procedures

Als de gemeente vervolgens dan een besluit neemt over deze Woo-verzoeken, gaat de pandeigenaar bijna altijd in bezwaar of stelt hij beroep in. Ondertussen liggen bij de rechtbank tientallen zaken waarover een besluit moet worden genomen, blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders (B&W) schrijft aan de gemeenteraad. Deze procedures lopen dus wel, maar de eigenaar heeft ondertussen ook weer een groot aantal nieuwe Woo-verzoeken ingediend.

De pandeigenaar heeft meerdere hoger beroepen ingesteld, onder meer bij de Raad van State, en is nieuwe juridische procedures gestart, aldus het college van B&W. Daarnaast dient hij voorlopige voorzieningen in en er loopt een procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de openbaarmaking van het pandadres.

Het college komt nu met een overzicht van de nog lopende beroepszaken bij de rechter en hoger beroepen bij de Raad van State. Daaruit blijkt dat er momenteel onder meer 32 Woo-verzoeken en twaalf handhavingsverzoeken van de pandeigenaar liggen. In totaal gaat het om 64 zaken. Het overzicht kan volgens het college per dag veranderen, bijvoorbeeld omdat er een uitspraak is gedaan in een hoger beroep of omdat er weer nieuwe bezwaren worden ingediend.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Afhandeling duurt nog jaren

Het college blijft zich naar eigen zeggen inspannen ‘om het volledige dossier zo spoedig en zorgvuldig mogelijk af te kunnen sluiten’, maar verwacht dat dat nog jaren kan duren. “De totale omvang, de afhankelijkheid van derden en het telkens starten van nieuwe procedures, maakt dat we verwachten dat de afhandeling van het totale dossier niet in deze collegeperiode zijn voltooiing krijgt.”

Het college is wel nog in gesprek met de eigenaar om buiten de rechtbank tot een oplossing te komen, maar eerdere pogingen daartoe zijn niet geslaagd ‘door de buitengewone financiële eisen die voorafgaand aan het opstarten van het traject werden gesteld door de eigenaar’. Volgens het college wordt binnen de gemeente ondertussen ook gewerkt aan verbeteringen, om beter om te kunnen gaan met dit soort ‘complexe dossiers’.