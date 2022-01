Utrechter die op A2 werd opgepakt weer vrijgelaten; ‘Verdachte situatie lijkt toeval te zijn’

De 36-jarige Utrechter die donderdag werd aangehouden op de A2 is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) laat zondag weten dat de verdachte situatie toeval lijkt te zijn.

Donderdag werd de snelweg A2 bij Utrecht in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie. Al snel werd duidelijk dat het te maken had met de bedreigde misdaadjournalist John van den Heuvel. Er werd één voertuig aan de kant gezet en de bestuurder, een 36-jarige man uit Utrecht, werd aangehouden.

Zaterdag liet de advocaat van de verdachte weten dat haar cliënt van zijn werk kwam, te hard reed en misschien ook te dicht op de auto’s waar Van den Heuvel inzat. De misdaadjournalist zelf reageerde zaterdagavond in RTL Boulevard op het incident. Hij vertelde onder meer dat er in de Audi van de verdachte een bivakmuts en een cryptotelefoon werden aangetroffen.

Het OM laat nu weten dat de Utrechter op last van de officier van justitie heen is gezonden. “De man blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Verdachte situatie lijkt toeval te zijn. Politieonderzoek duurt voort”, aldus het OM.