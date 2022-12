Utrechter die schulden aflost heeft straks nog maar 6 maanden een BKR-registratie

Na afronding van schulden blijft de BKR-registratie van Utrechters straks nog maar zes maanden zichtbaar in plaats van 5 jaar. Hierdoor moet het voor deze mensen straks sneller makkelijker worden om bijvoorbeeld een huis te kopen of een eigen bedrijf op te richten.

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden alle leningen, sommige telefoonabonnementen en ook schuldhulpverleningstrajecten geregistreerd. Het hebben van problematische schulden werkt volgens de gemeente ‘belemmerend’ op het leven van mensen. Zo wachten zij gemiddeld al 5 jaar om hulp te zoeken en wanneer zij dan het schuldhulpverleningstraject ingaan neemt dat ook enige tijd in beslag.

Wanneer de het schuldhulpverleningstraject eenmaal is doorlopen blijft de BKR-registratie nog 5 jaar staan. “Hierdoor is het voor deze Utrechters heel moeilijk om een huis te kopen of zelfs te kunnen huren of een eigen bedrijf te beginnen”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Voortouw

Het college heeft daarom besloten deze 5 jaar terug te brengen tot zes maanden. Hierdoor zou de ‘stress’ die de schulden met zich mee hebben gebracht niet ‘onnodig’ lang doorijlen. De gemeente zegt hiermee het voortouw te nemen.

“Wij willen natuurlijk ook niet dat inwoners na een schuldentraject opnieuw in de schulden raken”, zegt wethouder Linda Voortman. “In de praktijk blijkt dat we duurzame schuldhulpverlening in Utrecht goed op orde hebben en een terugval veel beter te voorkomen is door goede begeleiding. We zien dat er door banken en andere organisaties onterecht te veel waarde wordt gehecht aan de BKR-registratie. Dit is onnodig belemmerend voor mensen die na een moeizame periode verder willen met hun leven.”

Het BKR vindt dat er een maatschappelijke discussie over het onderwerp gevoerd moet worden door de betrokken partijen zoals het Rijk, gemeenten en kredietverstrekkers. Zelf vindt het BKR een registratieperiode van 5 jaar passend. Het bureau laat weten dat nationaal en internationaal onderzoek aantoont dat op deze manier goed inzicht wordt verstrekt aan kredietverstrekkers en andere betrokken partijen om hun zorgplicht in te vullen en een herhaling van schuldenproblematiek te voorkomen.