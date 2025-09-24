Utrechter Dirk (81) verandert braakliggend stukje grond in bloeiende moestuin

Wat een tijd lang een braakliggend stukje gemeentegrond was, is de laatste maanden uitgegroeid tot een groene oase. Voor het terras van café Tilt! bij de Wittevrouwenbrug heeft vaste gast Dirk (81) een moestuin geplant die dagelijks de aandacht van voorbijgangers trekt.

De 81-jarige Dirk Zoebl is in juni begonnen met het planten van de eerste groenten. Vanaf het terras geniet hij vaak, dit keer met een biertje in zijn hand, van het tafereel: voorbijgangers die even stilstaan, foto’s maken of met elkaar praten over de kleurrijke planten. Soms verdwijnt er zelfs een rijpe tomaat in een tas.

In de tuin groeien naast tomaten ook pepers, bonen en Oost-Indische kers. De laatste tomaten bloeien nog, maar veel nieuwe oogst verwacht Dirk deze winter niet meer. De Utrechter vermoedt dat de gemeente in oktober in het tuintje en op de omliggende percelen gaat zaaien.

Dirk is geboren in Oostenrijk en heeft van kinds af aan ervaring met moestuinen. Nu hij alleen een balkon heeft, greep hij de kans om het kale stuk grond te veranderen in iets levendigs.

Een van zijn speelse vondsten: supermarkt-tomaten ophangen tussen de planten. De moestuin trekt zo nog meer aandacht en de reactie van voorbijgangers op de tomaat zorgt voor een lach op Dirks gezicht. Juist deze tomaatvariant wordt namelijk vaak meegenomen.

