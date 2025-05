Utrechter duidelijk in beeld bij mishandeling wegwerker; meldt zichzelf bij politie

Een 30-jarige man uit Utrecht heeft zichzelf bij de politie gemeld na een uitzending van Bureau Hengeveld. De Utrechter wordt daar herkenbaar in beeld gebracht terwijl hij een 64-jarige wegwerker mishandelt. Dat gebeurde donderdagmiddag 20 maart van dit jaar.

In Utrecht werd die dag rond 13:30 uur op de C. van Maasdijkstraat een wegwerker mishandeld en ‘verbaal agressief aangevallen’, zegt de politie. Dat gebeurde bij een wegafsluiting. De verdachte man wilde door een wegafzetting, waarna de wegwerker daar wat van zei.

Het werd de wegwerker niet in dank afgenomen. De man slaat meermaals in op de wegwerker. Hij houdt er een gescheurd oor, een gescheurde kaak en een lichte hersenschudding aan over.

Goed op beeld

Uiteindelijk vertrekt de verdachte man weer op zijn fiets, maar het hele voorval is met een deurbelcamera opgenomen. Die beelden zijn vertoond in de laatste uitzending van Bureau Hengeveld. De verdachte Utrechter staat dan ook goed op beeld.

Sindsdien heeft de verdachte man zichzelf gemeld bij de politie. “Het onderzoeksteam gaat de verdachte in de gelegenheid stellen om zijn kant van het verhaal te vertellen”, schrijft de politie.