Utrechter en oud-theaterdirecteur Harm Lambers overleden

Harm Lambers, de voormalige directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, is op 65-jarige leeftijd overleden. In 2019 ontving hij een Maartenspenning vanwege zijn verdiensten voor Utrecht.

Theater Kikker heeft op de website een memoriam over Lambers geschreven. Daarin is te lezen dat hij de culturele instelling van 2001 tot 2019 van vrijwilligersorganisatie opbouwde tot professioneel podium met landelijke uitstraling. “Hij zette Theater Kikker op de kaart als inhoudelijk avantgarde theater, geliefd bij makers en publiek.”

DUIC sprak Lambers eind 2018, vlak voordat hij de functie als directeur neerlegde. Hij vertelde destijds dat hij hoopte nog iets te kunnen blijven doen in een voor de stad. “En misschien nog van betekenis te kunnen zijn voor jonge theatermakers.”

Schoonheid

Ook vertelde Lambers over zijn mooiste herinnering aan Utrecht. “De dag dat ik ontdekte hoe mooi onze stad is. Ik woonde er net twee jaar (1977) en ik sprak met een vriend af een keer door de stad te gaan lopen alsof we er voor het eerst op bezoek waren, als vakantiegangers. Pas toen stelde ik me open voor de schoonheid.”

Als Utrechter was hij trots op de samenwerking. “In mijn sector weet iedereen elkaar makkelijk te vinden en we gunnen elkaar veel. Daar zijn collega’s in andere steden jaloers op.”

Tot slot zei Lambers eind 2018 dat hij het jammer vindt dat de musea in de stad geen gebruik maken van een kunsthal om beurtelings grotere exposities te laten zien. “Het is een gemiste kans dat ze dat niet samen oppakken. Maar het kan nog natuurlijk! Het Berlijnplein zou er een prachtige plek voor zijn.”