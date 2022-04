Utrechter Gerard Janssen schrijft boek over hackers: ‘Hackers zijn zich heel erg bewust van ethiek’

Donkere kamers, grote beeldschermen en groene cijfertjes die door het beeld flitsen. Door films en series hebben we een redelijk eenzijdig beeld gekregen van hackers. Het zijn een soort van online tovenaars, die in een handomdraai kunnen inbreken in de programma’s van kwaadwillende bedrijven of personen. Maar wat is het nou dat hackers echt doen? Daar ging journalist Gerard Janssen naar op zoek. Hij schreef het op in het boek Hackers.

‘Over de vrijheidsstrijders van het internet’, dat is de ondertitel van het boek Hackers. Janssen schetst hiermee een ander beeld dan dat veel mensen van hackers zullen hebben. Zijn hackers niet juist bezig met schimmige zaakjes? Maar dat beeld is anders dan de realiteit, volgens Janssen. Hacken hoeft namelijk niet op een zolderkamertje te gebeuren. “Hackers zijn mensen met een goede baan. Als je als bedrijf iets goed wil beveiligen, moet je ook weten hoe je het kapotmaakt. Dat geldt voor bedrijven die gevoelige informatie in handen hebben, zoals banken of energiebedrijven.” Janssen had voor het schrijven van het boek nauw contact met een aantal hackers. Hij zocht ze onder meer op in een van de ‘hackerspaces’, plekken waar ze elkaar ontmoeten, maar ook bij conferenties en op festivals.

En daar leerde hij veel. De term ‘ethische hacker’ zou bijvoorbeeld maar vreemd zijn. “Je hebt het toch ook niet over ethische boekhouders?”, stelt Janssen. “Er zijn hackers die al zo lang in een gebied opereren waarin de regels niet altijd even duidelijk zijn. Ze zijn zich daarom juist erg bewust van de ethiek. Ze denken echt na over: ‘Als ik dit doe, wat betekent dat dan voor de andere partij? Hoe moet ik een gat in de beveiliging melden zonder dat de ander in de stress schiet?’ Empathie staat daarbij hoog in het vaandel. Er is een gemeenschap van hackers die elkaar scherp houden.”

Trump

Hoe ziet zoiets er in de praktijk uit? Janssen vertelt dat hij verschillende hackers heeft gesproken voor het boek. Het kan volgens hem iedereen overkomen dat je ineens op plekken op het internet terechtkomt waar heel gevoelige informatie te vinden is. Dat overkwam ook een paar Nederlandse hackers. Die wisten het Twitteraccount van Donald Trump, voormalig president van de Verenigde Staten, binnen te dringen. “Een van hen vertelde hoe hij geprobeerd had om het te melden, dat het Twitteraccount te kraken was. Hij heeft het bij de familie van Trump geprobeerd, bij verschillende overheden. Maar het bleek onmogelijk om dat te melden.”

Hackers is volgens Janssen een interessant boek voor mensen die ook willen weten hoe hackers werken. “Dit is een goede ingang om te leren waar je verder moet gaan kijken.” Maar mensen die verder niet zoveel met hackers te maken hebben, zullen het boek evengoed wel willen lezen, denkt de schrijver. “Het is ook voor mensen die zich een beetje zorgen maken over wat er kan gebeuren op het internet.” Hackers is nu te koop in boekhandels en online.

