Utrechter hoeft geen toestemming meer te vragen voor ophangen hangmat of slackline

Mensen die in de gemeente Utrecht een hangmat of slackline willen ophangen, hoeven daarvoor geen toestemming meer te vragen aan de gemeente.

Uit een proef die de gemeente heeft gedaan, blijkt dat hangmatten en slacklines geen schade aan de bomen veroorzaken. Daarom werd eerder het ophangen toegestaan, mits er toestemming was. Die toestemming is nu dus ook niet meer nodig.

Het ophangen is toegestaan in alle parken en plantsoenen van de gemeente Utrecht. Wel moeten hangmateigenaren kiezen voor bomen die in het gras staan en dus niet boven struiken of andere beplanting. Daarnaast mag de hangmat alleen hangen aan bomen met een grove bast, van de soorten: eik, populier, iep, linde, wilg en tamme kastanje.

De bomen moeten een omtrek hebben van 95 centimeter en er moet boombescherming onder de ophangbanden worden gebruikt. Verder mogen alleen een- en tweepersoons hangmatten worden opgehangen.

Geen bordjes

Wethouder Kees Diepeveen vindt het voorlopig niet nodig om bordjes met de regels in de parken te plaatsen. “De verwachting is dat er niet op grote schaal gebruik wordt gemaakt van hangmatten en slacklines in parken. Daarom zijn borden niet nodig. Als het gebruik toch fors toeneemt dan bekijken we dit opnieuw”, schrijft hij.

De bomen die eerder tijdens de proef zijn onderzocht op schade, worden door de gemeente voorlopig in de gaten gehouden. Als er toch schade ontstaat, kan de gemeente opnieuw naar de regels kijken.