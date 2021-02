Utrechter Jelte Keur heeft weer een mooie dronevideo van Utrecht gemaakt

Utrechter Jelte Keur, maker van de bekende dronevideo van de Domtoren in de mist, heeft een nieuwe video gemaakt van Utrecht. Met zijn drone vliegt hij door de stad en dat levert mooie beelden op.

Vanaf 31 december 2020 gelden er nieuwe Europese regels voor drones. Door regels is het vanaf dit jaar onder andere mogelijk om binnen steden te vliegen met een drone van onder de 250 gram. Tenzij er een no-fly zone is.

Jelte vloog met zo’n kleine drone door te stad. “Ik ben erg onder de indruk van deze drone”, schrijft hij onder de video die hij op YouTube plaatste.

Domtoren

Hij kreeg in 2014 veel aandacht door de dronevideo die hij maakte van de Domtoren. De video werd door drones.nl uitgeroepen tot drone-video van het jaar 2014. Inmiddels is die ruim een miljoen keer bekeken.

Op woensdag 19 november 2014 plaatste Jelte de video op YouTube. De omstandigheden tijdens het filmen waren. Daar moest hij 200 dagen op wachten. De mistbanken en de morgenzon die door de domtoren scheen brachten een prachtig en mystiek beeld.

In de dagen daarna gebeurde echter iets wat hij zelf ook nooit had verwacht. De ophef rond het filmpje werd zo extreem dat hij zelfs even besloot om een radiostilte in te lassen: “Ik heb de media wel leren kennen in die periode”, zei hij eerder tegen DUIC.