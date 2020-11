Utrechter Johan Gerrits wint National Geographic Fotowedstrijd 2020

Met de foto ‘Het klaarmaken van het Mundari koeienkamp’ heeft Johan Gerrits uit Utrecht dit jaar de National Geographic Fotowedstrijd gewonnen.



De reacties van de jury zijn lovend. De juryleden noemen de foto ‘het schoolvoorbeeld van visual storytelling’: “Hier gebeurt veel, de kijker kan zich als in een zoekplaatje verliezen in het beeld. De fotograaf is dichtbij gegaan, maar met behoudt van diepte. Mooi licht. Rood emmertje doet ons geloven dat het nu is gefotografeerd – dat brengt het naar het nu.”

De inzending van Gerrits is de winnaar van een recordaantal inzendingen. 16.583 foto’s werden ingezonden voor de prestigieuze fotoprijs, die National Geographic sinds 2007 uitreikt. De jury en het publiek kiezen de beste foto’s uit de verschillende categorieën Mens, Dier en Landschap. Ook is er een speciale kindercategorie Raar Maar Waar. ‘Het klaarmaken van het Mundari koeienkamp’ kwam als favoriet uit de categorie mens en is vervolgens verkozen tot absolute nummer één. De publieksprijs ging naar Bart Hazewinkel uit Lelystad

Via een livestream reikte de jury de prijzen uit en voorzag de foto’s van ‘vakkundig commentaar’. In de jury zaten dit jaar National Geographic­ hoofdredacteur Arno Kantelberg, presentatrice en fotografe Sacha de Boer, muzikant en winnaar van het tv-programma Het perfecte plaatje 2019 Jamie Westland, National Geographic Junior ­hoofdredacteur Renske Lamers en de Vlaamse fotografe Lieve Blancquaert. Als verrassing kwam presentator en winnaar Het perfecte plaatje 2020 Eddy Zoey bij Gerrits aan huis.

De winnende foto’s komen in het decembernummer van National Geographic Magazine en National Geographic Junior, maar zijn ook nu al online te bekijken op de website van National Geographic.