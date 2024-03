Utrechter Joppe van Gent krijgt onderscheiding omdat hij zwangere vrouw uit water redde

De 25-jarige Joppe van Gent uit Utrecht heeft donderdag de zilveren medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding der Drenkelingen (KMRD). Joppe kreeg de medaille uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Hij ontving de onderscheiding omdat hij in januari van dit jaar een zwangere vrouw redde die met haar fiets te water was geraakt.

De vrouw raakte met haar fiets te water langs het Zandpad in Utrecht. Toen Joppe iemand in het water zag liggen, twijfelde hij geen moment, aldus burgemeester Dijksma. “Hij belde de hulpdiensten, gooide zijn kleren uit en sprong in het ijskoude water om de vrouw te redden. En niet alleen haar. Want later bleek dat zij op dat moment 22 weken zwanger was. Die dag heeft Joppe dus niet één, maar twee levens gered. Een held in het kwadraat.”

De zilveren medaille wordt uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij tot Redding der Drenkelingen. Zij bekronen mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. De organisatie geeft ook voorlichting over redden en reanimeren. Door deze voorlichting en door de redders te eren, wil de KMRD zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen