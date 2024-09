Utrechter Jules van Dam, oprichter van De Tussenvoorziening, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Jules van Dam, oprichter van De Tussenvoorziening, is afgelopen week in Utrecht benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Van Dam heeft zich jarenlang ingezet voor dak- en thuislozen. Dijksma typeerde hem in haar toespraak als “een onvermoeibaar strijder, een aanjager en een inspirator. Iemand die alles in het werk stelt om mensen die aan de kant staan, die tussen wal en schip belanden of buiten de boot vallen, weer deel te laten nemen aan de maatschappij.”

Van Dam begon in de jaren 80 als vrijwilliger bij daklozenopvang Sleep-Inn aan het Jansveld. En decennium later was de daklozenproblematiek verder gegroeid in Utrecht. De Sleep-Inn besloot daarom samen met de binnenstadskerken en Emmaus iets te doen en daaruit ontstond de Tussenbus. Vrijwilligers deelden hier ontbijt, soep en dekens uit.

Woningen



In de jaren die volgden groeide De Tussenvoorziening uit tot een organisatie met een divers hulpaanbod. Van Dam begon als directeur en werd later bestuurder. Inmiddels kent de organisatie ruim 500 medewerkers en 300 vrijwilligers.

Inmiddels is Van Dam gestopt bij De Tussenvoorziening en is hij voorzitter van FEANTSA, de Europese federatie van nationale organisaties die werken met dakloze mensen. “Het is niet zo moeilijk om dakloosheid op te lossen”, zegt Van Dam. “Als we maar willen. Met woningen en een beetje geld voor begeleiding ben je al een heel eind.”

DUIC sprak in 2020 nog met Van Dam. Dat interview is hier terug te lezen.