Utrechter krijgt zijn net gestolen fiets te koop aangeboden tijdens rondje hardlopen Foto: Politie Utrecht Noord

Een Utrechter die woensdag een rondje aan het hardlopen was, kreeg van iemand voor vijf euro een fiets te koop aangeboden. De hardloper zal even twee keer met zijn ogen hebben geknipperd, de fiets die hij aangeboden kreeg was namelijk van hemzelf. De fiets was diezelfde dag gestolen.